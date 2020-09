Smalling-Roma, ci siamo: acquisto a titolo definitivo (Di giovedì 10 settembre 2020) Sempre più concreto il ritorno di Smalling alla Roma. Il difensore si è allenato a parte e ha chiesto la cessione: acquisto a titolo definitivo Stando alle ultime dichiarazioni di VoceGialloRossa.it e alle anticipazioni de La Gazzetta dello Sport, sarebbe vicino il ritorno di Smalling alla Roma. Il difensore inglese ha terminato la scorsa stagione da protagonista, riprendendo smalto dopo le prestazioni poco convincenti con i Red Devils. Il giocatore ha spinto per il rientro nella capitale e dall’Inghilterra dovrebbero accontentarlo. La Roma dovrebbe concretizzare un acquisto a titolo definitivo sulla base di nove milioni di euro più tre di bonus. Smalling si ... Leggi su zon

Il centravanti. Se ne parla molto del numero nove giallorosso per la prossima stagione. Dzeko che fa, resta o va via? E se dovesse salutare, arriverà Milik oppure un nome a sorpresa? Il tutto sceneggi ...La Roma dopo aver definito gli addii di Schick e Kolarov e appreso la notizia di fare a meno di Zaniolo per molto tempo si è gettata sul mercato in entrata: prima Smalling e poi un doppio scambio con ...