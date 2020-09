Si stringe il cerchio sulla data di uscita per iOS 14: gli iPhone interessati (Di giovedì 10 settembre 2020) Siamo sempre più vicini all’uscita ufficiale del nuovo aggiornamento iOS 14 per gli utenti iPhone che si ritrovano con un device compatibile. Ieri abbiamo provato a condividere con voi alcune anticipazioni in merito, ma oggi c’è qualche elemento in più per provare ad immaginare gli scenari ai quali andremo incontro entro fine mese. Del resto, il rilascio dell’ottava beta è molto significativo sotto questo punto di vista, trattandosi con ogni probabilità dell’ultima mossa da parte di Apple prima dell’evento organizzato il prossimo 15 settembre. Quali saranno le tappe che ci porteranno all’uscita dell’aggiornamento iOS 14? Nello specifico, la tabella di marcia in casa Apple sembra ormai chiara. Con l’evento di martedì prossimo di recente ... Leggi su optimagazine

Ultime Notizie dalla rete : stringe cerchio Sedicenne pestato a San Foca: si stringe il cerchio attorno agli aggressori Quotidiano di Puglia Giulini: «Cerchiamo di mantenere i nostri giocatori più forti»

Al termine dell’Assemblea di Lega di oggi, il Presidente del Cagliari Tommaso Giulini ha fatto ancora una volta il punto della situazione tra nuovi arrivati e giocatori fondamentali per la squadra. Se ...

Gragnano: racket al concessionario. Il ras ha il suo alibi

Racket al concessionario, nuovo colpo di scena nel processo che vede imputati il ras Michele Di Martino e i due suoi presunti complici, Alessandro De Rosa e Francesco Cerchia. Stando alle accuse, la g ...

