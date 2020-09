Rigatoni con pesce spada pomodorini e rucola (Di giovedì 10 settembre 2020) Se avete voglia di un primo di pesce, rapido e comodo da preparare questa ricetta per i sono veramente perfetti. Un primo delizioso, semplice nel suo sapore, ma veramente buono. Vediamo insieme la preparazione IngredientiSegui Termometro Politico su Google News 360 gr. di Rigatoni 400 gr. di pesce spada1 barattolo di pomodorini gialli30 gr. di rucolaSale q.b.Peperoncino q.b. Olio evo q.b.Aglio Cipolla 1 pezzettoIniziamo la preparazione dei , quindi lavate i filetti di pesce spada e iniziate a tagliarli a cubetti, poi tagliate la cipolla finemente e se lo gradite anche l’aglio. Quindi prendete una padella abbastanza capiente e aggiungete l’olio extravergine di oliva, aggiungete aglio e cipolla e lasciate rosolare per qualche ... Leggi su termometropolitico

