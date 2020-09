Pesticidi tossici vietati in Ue, Italia campione di export: ma il cibo ‘avvelenato’ torna sulle nostre tavole (Di giovedì 10 settembre 2020) ROMA – Una nuova indagine di Greenpeace e Public Eye rivela che l’Italia nel 2018 ha approvato l’esportazione di oltre 9 mila tonnellate di pesticidi vietati in Ue, diventando così il secondo maggior esportatore di prodotti pesticidi vietati in Europa. Dopo l’uscita della Gran Bretagna dalla Ue, l’Italia conquisterebbe addirittura il primo posto. Leggi su dire

