Paris Hilton: “Sono stata brava a fingere di essere un’oca” (Di giovedì 10 settembre 2020) “Sono entusiasta, sono in una nuova fase della mia vita. Non rimpiango niente di quello che ho fatto. Sono stata molto brava a fingere di essere un’oca bionda e mi sono pure divertita, ma adesso penso che sia più sexy dimostrare di essere chi sono davvero: una donna brillante e intelligente. Penso che sarò più rispettata anche come donna d’affari”. Così Paris Hilton, 39 anni, si racconta in un’intervista a Grazia, il magazine diretto da Silvia Grilli, nel numero in edicola questa settimana. Dopo averci deliziato durante il lockdown con la preparazione della lasagna, dal 14 settembre sarà disponibile sul suo canale YouTube il documentario ‘This is Paris’ che mostra la bionda ... Leggi su tvzap.kataweb

“Sono entusiasta, sono in una nuova fase della mia vita. Non rimpiango niente di quello che ho fatto. Sono stata molto brava a fingere di essere un’oca bionda e mi sono pure divertita, ma adesso penso ...

