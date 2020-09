Omicidio WIlly, il patto tra i ragazzi sul Suv: “Silenzio sul pestaggio” (Di giovedì 10 settembre 2020) Omicidio WIlly, il patto tra i ragazzi sul Suv: “Silenzio sul pestaggio” Sul Suv che da Colleferro, dove era appena avvenuto l’Omicidio di WIlly Monteiro Duarte, il ragazzo italo-capoverdiano di 21 anni morto dopo un pestaggio nella notte tra sabato 5 e domenica 6 settembre, i ragazzi di Artena avrebbero stretto un patto affinché ognuno di loro mantenesse il silenzio su quello che era accaduto. E’ quello che emerge dalle indagini sull’Omicidio del giovane cuoco a Colleferro e dall’interrogatorio di garanzia tenutosi ieri a Rebibbia, in seguito al quale i fratello Marco e Gabriele Bianchi e Mario Pincarelli sono rimasti in carcere, mentre Francesco Belleggia è andato ai ... Leggi su tpi

