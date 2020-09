“Noi dominicani accusati ingiustamente per focolaio Covid a La Spezia: non c’è stata nessuna maxi-festa” (Di giovedì 10 settembre 2020) “Non c’è stata nessuna festa con centinaia di persone qui a Marina di Carrara, è totalmente falso”. Alfonso Sanchez Sanchez, dominicano che vive nella frazione di Carrara, al telefono con TPI smentisce l’ipotesi secondo la quale all’origine del focolaio di Covid-19 in provincia di La Spezia (circa 70 persone in ospedale a causa del Covid, 6 in terapia intensiva, con sei anziani deceduti) ci sarebbe una maxi festa di cittadini dominicani a Marina di Carrara, in Toscana, cui avrebbero perso parte anche persone residenti nello spezzino. Sulla crescita anomala dei contagi nel cluster ligure sta indagando il procuratore della Repubblica Antonio Patrono che, tramite la Guardia di Finanza de La ... Leggi su tpi

genesdegenes : RT @539th: Questo accade per un terribile mix di superbia ('noi lavoriamo bene'), razzismo ('sono i dominicani'), baggianate scientifiche (… - sulsitodisimone : RT @539th: Questo accade per un terribile mix di superbia ('noi lavoriamo bene'), razzismo ('sono i dominicani'), baggianate scientifiche (… - fo1984 : RT @539th: Questo accade per un terribile mix di superbia ('noi lavoriamo bene'), razzismo ('sono i dominicani'), baggianate scientifiche (… - AnnaM75 : RT @539th: Questo accade per un terribile mix di superbia ('noi lavoriamo bene'), razzismo ('sono i dominicani'), baggianate scientifiche (… - Annathelion : RT @539th: Questo accade per un terribile mix di superbia ('noi lavoriamo bene'), razzismo ('sono i dominicani'), baggianate scientifiche (… -

