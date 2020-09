Navalny, Cremlino: “Pronti a collaborare con la Germania”. Pestato suo sostenitore negli Urali (Di giovedì 10 settembre 2020) “La Russia sta cercando un’interazione con la Germania, sta cercando uno scambio di informazioni ed è pronta a questo scambio. Sfortunatamente al momento non vediamo nessuno passo reciproco da parte dei nostri colleghi tedeschi”. Il portavoce di Putin, Dmitri Peskov, si dice “pronta” a cooperare a livello internazionale e con Berlino sul caso dell’oppositore – nonché principale avversario di Putin – Aleksey Navalny, che secondo le analisi effettuate in Germania è stato avvelenato con una neurotossina del tipo Novichok. Il dissidente è uscito dal coma farmacologico ma resta ricoverato all’ospedale Charité di Berlino, dove la polizia ha rafforzato le misure di sicurezza per proteggerlo e il livello d’attenzione dei controlli. La misura è stata decisa dopo che ... Leggi su ilfattoquotidiano

