Living Planet Report 2020 | WWF | in 50 anni persi oltre due terzi della fauna selvatica mondiale

Se fossero legate ad azioni quotate in Borsa, farebbero tremare i polsi ai mercati finanziari globali: le curve pericolosamente negative che emergono dall'analisi WWF sul Pianeta Vivente 'parlano' invece di gorilla, orsi, pappagalli, tartarughe e storioni, tutti elementi fondamentali degli ecosistemi grazie ai quali l'umanità vive. Purtroppo i due aspetti, economico e ambientale, a cui aggiungere quello sanitario, non sono affatto disgiunti: la natura è essenziale per l'esistenza umana ed è proprio su di essa che si basa l'intera economia, sui suoi servizi che garantiscono sicurezza alimentare, riduzione degli impatti dovuti agli eventi naturali, acqua potabile, salute e medicine, solo per citarne alcuni. Da qui l'importanza del Living Planet Report,

