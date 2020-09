L’Isola dei Famosi: ecco quando torna, con una novità sulla conduzione (Di venerdì 11 settembre 2020) Dopo la pausa estiva stanno tornando un po’ tutti i programmi televisivi. Per quanto riguarda “L’Isola dei Famosi”, però, è stato annunciato che non verrà trasmesso fino al gennaio 2021. Inoltre è stato confermato che la conduzione non verrà affidata ad Alessia Marcuzzi (dal 16 settembre impegnata con un’ “altra isola” … quella delle “tentazioni”: “Temptation Island”!). Molti sperano che il testimone venga preso da Ilary Blasi, già apprezzata conduttrice del “Grande Fratello Vip” prima di Alfonso Signorini e de “Le Iene”. L’Isola dei Famosi: la decisione di Alessia Marcuzzi in accordo con Mediaset Alessia Marcuzzi ha condotto con successo cinque edizioni de ... Leggi su pianetadonne.blog

nicoladc1989 : @Slytherin_anto Secondo me ci sono dei motivi 1. anni fa erano molto diffusi le versioni per bambini di certi libri… - RobertoBonfatt1 : Emmerich era un membro della comunità di eredi dei Cavalieri Templari e fu in grado di ispirare Antonia per le vecc… - Lukyluke311 : Il campo profughi è in fiamme a Lesbo, evidentemente viene sempre riacceso. La situazione è persa: l'isola è impove… - rpalazzolo : RT @assurdistan: @marcopalears Ci sono persone che non hanno capito che non vanno a casa QUESTI parlamentari, ma che se ne eleggono solo 40… - appuntidicarta : RT @bookmarchs: Grazie alle migrantine @parolemigranti del nostro cuore per questo splendido contributo a #sullostessorigo ???? Ilaria legge… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Isola dei Migranti: Vienna vuole accogliere minori Moria, governo si oppone (2) Affaritaliani.it