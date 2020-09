Iraq: via un terzo delle truppe USA entro fine mese (Di giovedì 10 settembre 2020) Gli USA annunciano il ritiro dall’Iraq di un terzo delle truppe entro fine mese: le restanti continueranno ad addestrare e supportare le forze di sicurezza irachene Gli Stati Uniti hanno annunciato il ritiro di un terzo delle loro truppe in Iraq entro la fine di settembre. Le forze di Washnigton nel Paese passeranno così dalle 5.200… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

Trump taglia le truppe in Iraq e ora spera nel Nobel

“Un’altra promessa mantenuta”, quella di cessare “le guerre senza fine” degli Usa. Donald Trump annuncia la riduzione delle truppe in Iraq e gongola per la candidatura al premio Nobel per la pace dopo ...

