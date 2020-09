Incendio a Potenza: ex assessore comunale morto tra le fiamme (Di giovedì 10 settembre 2020) L’ex consigliere e assessore comunale di Potenza, Nicola Lovallo, 68 anni, e’ morto questa mattina in un Incendio che si è sviluppato nella periferia del capoluogo lucano, in contrada Cavaliere. Non è ancora chiara la dinamica dei fatti. Sul posto immediato l’intervento dei vigili del fuoco, del personale del 118, e della polizia che sta indagando per stabilire modalita’ e cause del decesso e anche del rogo. “Esprimo profondo dolore e sconcerto per la morte di Nicola Lovallo“, ha dichiarato il sindaco di Potenza, Mario Guarente. “Una persona leale, estremamente corretta, sempre disponibile, pronta nel mettersi a servizio della comunita’, sia nel suo ruolo istituzionale, come consigliere e come ... Leggi su meteoweb.eu

Ultime Notizie dalla rete : Incendio Potenza Morto in un incendio ex assessore comunale di Potenza Nicola Lovallo Basilicata24 Video. Non bastavano la guerra e le sanzioni, Siria devastata dagli incendi. Mobilitato l'esercito siriano con uomini e mezzi

Incendio in Contrada San Giorgio a Melfi, intervento di due Canadair e un elicottero

Da giorni tra le province di Hama, Latakia e Homs si stanno sviluppando diversi incendi che hanno incenerito ettari di boschi e coltivazioni. Come ha riferito una fonte del portale Al Masdar News, la ...