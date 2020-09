Il Napoli su De Laurentiis: «Non ha mai avuto la febbre» (Di giovedì 10 settembre 2020) Aurelio De Laurentiis non ha mai avuto la febbre ieri nella giornata del viaggio a Milano per l’assemblea di Lega Serie A. E’ quanto riferito dalla comunicazione del Napoli all’ANSA, a proposito della positività del patron degli azzurri al Coronavirus. Il presidente dei partenopei si sentiva bene, spiegano, altrimenti «per come è attento alla salute … L'articolo Il Napoli su De Laurentiis: «Non ha mai avuto la febbre» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

