Everton, James Rodriguez: «Faremo una grande stagione con Ancelotti» (Di giovedì 10 settembre 2020) James Rodriguez ha parlato di Carlo Ancelotti, che tanto l’ha voluto all’Everton. Le parole del colombiano sul tecnico James Rodriguez ha parlato di Carlo Ancelotti presentandosi come nuovo giocatore dell’Everton. Queste le parole del colombiano sul tecnico dei Tofees. Ancelotti – «Ho avuto una buona stagione con lui a Madrid e sono venuto in questo top team per raggiungere grandi obiettivi. È un club che ha anni e anni di storia, davvero un grande nome. Penso che possiamo raggiungere insieme qualcosa di importante». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

napolista : James Rodriguez: “Ancelotti mi conosce bene, con lui ottime stagioni” Il colombiano si è presentato in conferenza s… - Pall_Gonfiato : #Everton, James Rodriguez si presenta: 'Possiamo raggiungere grandi traguardi' - YosHamonangan : RT @TheGwladysSt: Carlo Ancelotti ?? James Rodriguez. #EFC - spemreduxit : RT @TheGwladysSt: Carlo Ancelotti ?? James Rodriguez. #EFC - Bonzo1878 : RT @TheGwladysSt: Carlo Ancelotti ?? James Rodriguez. #EFC -

Ultime Notizie dalla rete : Everton James Everton, James Rodriguez: "Con Ancelotti una bella stagione a Madrid. Faremo grandi cose" TUTTO mercato WEB Euroleghe, James Rodriguez a caccia di riscatto: "Faremo grandi cose"

Euroleghe, James Rodriguez valore aggiunto? Per il colombiano quella all'Everton è la prima esperienza in Premier League dopo aver giocato in Europa con Porto, Monaco, Real Madrid, Bayern Monaco e poi ...

James at Everton to achieve 'big things'

Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria, Assistenza e Contatti. Tutti i marchi Sk ...

Euroleghe, James Rodriguez valore aggiunto? Per il colombiano quella all'Everton è la prima esperienza in Premier League dopo aver giocato in Europa con Porto, Monaco, Real Madrid, Bayern Monaco e poi ...Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria, Assistenza e Contatti. Tutti i marchi Sk ...