ENGIE e ArianeGroup collaborano per sviluppare l’idrogeno liquido rinnovabile (Di giovedì 10 settembre 2020) L’idrogeno liquido rinnovabile è un’alternativa a zero emissioni ai combustibili fossili e una risposta ai requisiti specifici di stoccaggio e resistenza di settori come il trasporto marittimo, ferroviario e aereo. ENGIE e ArianeGroup faranno quindi leva sulla loro esperienza e tecnologie all’avanguardia sull’idrogeno per: – sviluppare e testare una tecnologia di liquefazione ottimizzata con lo sviluppo di un liquefattore di idrogeno presso lo stabilimento industriale di ArianeGroup a Vernon (Francia); – quindi sviluppare una gamma di prodotti e servizi sulla linea dell’idrogeno liquido, principalmente per applicazioni marittime e per vie navigabili interne. Per più di quarant’anni, ... Leggi su meteoweb.eu

CasilinaNews : ENGIE e ArianeGroup collaborano per sviluppare l'idrogeno liquido rinnovabile -

Ultime Notizie dalla rete : ENGIE ArianeGroup Prometheus: verso un propulsore europeo economico e riutilizzabile AstronautiNEWS Energia: Francia, partenariato tra ArianeGroup e Engie nell'idrogeno liquido

Parigi, 10 set 16:39 - (Agenzia Nova) - Il gruppo energetico francese Engie e quello aerospaziale ArianeGroup sono giunti a un'intesa nel settore dell'idrogeno liquido di origine rinnovabile che porte ...

Parigi, 10 set 16:39 - (Agenzia Nova) - Il gruppo energetico francese Engie e quello aerospaziale ArianeGroup sono giunti a un'intesa nel settore dell'idrogeno liquido di origine rinnovabile che porte ...