Coronavirus, Sileri: “Quarantena 7 giorni e tampone, è compromesso possibile” (Di giovedì 10 settembre 2020) ROMA – “Si parla di ridurre il tempo di quarantena perché forse servono meno di 14 giorni, ma è necessario fare lavori scientifici per dire se possiamo ridurla. Io penso che un buon compromesso sarebbe fare 7 giorni di quarantena e poi il tampone: se sei negativo, sei libero. Altrimenti con 14 giorni di quarantena per ogni contatto di una persona che risulta positiva rischia di bloccare troppe persone per troppo tempo”. Così Pierpaolo Sileri, viceministro della Salute, intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus. Leggi su dire

Noovyis : (Coronavirus, Sileri: “Vaccino non prima della metà del 2021. La nuova normalità è abituarsi alle protezioni”) Pla… - MPenikas : FQ: Coronavirus, Sileri: “Vaccino non prima della metà del 2021. La nuova normalità è abituarsi alle protezioni”… - NuovoMille : Le dichiarazioni del viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri?, circa la possibilità di ridurre il tempo di quar… - AgenziaOpinione : RCC * Coronavirus: Sileri (viceminISTRO Salute), « Quarantena? Un buon compromesso sarebbe SOTTOPORSI A 7 giorni di… - Agenpress : Coronavirus, Sileri (vicemin. Salute): “Quarantena? Un buon compromesso sarebbe fare 7 giorni di quarantena e poi f… -