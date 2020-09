Coronavirus, quasi 10mila nuovi casi nelle ultime 24 ore in Francia. Crescono anche i ricoveri. Attese misure più stringenti (Di giovedì 10 settembre 2020) La Francia si prepara a un nuovo giro di vite. La “fase uno” di convivenza con il virus non sta andando come previsto, e a confermarlo sono i numeri: 50mila nuovi casi ogni settimana, 10mila positivi solo nelle ultime 24 ore. Il Comitato scientifico che affianca il governo francese ha constatato che le mascherine e il distanziamento non bastano più. In arrivo ci sono misure più restrittive, per cercare di arginare il contagio e i ricoveri: sono stati 352 in 24 ore, mentre nei reparti di rianimazione sono entrati da ieri 54 nuovi pazienti. A Marsiglia, i 70 posti della rianimazione sono già pieni e se ne stanno aggiungendo altri, in previsione della “seconda ondata”. A complicare la ... Leggi su ilfattoquotidiano

#Coronavirus, salgono il numero dei malati, i ricoveri nelle terapie intensive e quelli negli altri reparti degli ospedali. Test sierologici anche nelle farmacie. Incontro con le associazioni di categoria. In aumento i contagi, quasi 1,600 in 24 ore. Dieci morti. Scuola 13mila positivi tra il 50% del personale docente e non docente che ha effettuato il test. Manca tutta la regione

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus quasi Coronavirus, quasi 10mila nuovi casi nelle ultime 24 ore in Francia Il Fatto Quotidiano Scuola, eseguiti 500mila test sul personale: 13mila i positivi al Covid-19

Professori e studenti si son messi al lavoro per prepararsi alla prossima apertura del 24 settembre e riadattare i vecchi banchi in postazioni monoposto come previsto dalle regole anti-covid. Succede ...

Coronavirus. Effetto collaterale per un volontario su 50mila: l’AstraZeneca sospende la fase tre

Continua inarrestabile l’epidemia di coronavirus nel mondo, ed i dati della John Hopkins University riportano di 28 milioni di casi riconosciuti nel mondo e di quasi 900mila decessi. Oggi si è appreso ...

