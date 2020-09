Coronavirus, a Napoli 81 nuovi casi e un decesso: 37 rientrano dall’estero (Di giovedì 10 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Dei 180 nuovi casi di Coronavirus registrati oggi in Campania, 81 riguardano il distretto dell’Asl Napoli 1 Centro, ovvero la città di Napoli e l’isola di Capri. Degli 81 positivi: 37 sono di ritorno dall’estro, 33 dalla ricostruzione epidemiologica dei precedenti casi di contagi, 11 dall’assistenza domiciliare Usca. Sono 8 invece le persone guarite nelle ultime 24 ore mentre 67 è l’incremento delle persone in isolamento domiciliare per un totale di 1.188. Registrato anche un decesso. Negli ospedali di competenza dell’Asl, la situazione è la seguente: 24 sono i pazienti ricoverati al Covid Center dell’Ospedale del Mare; 27 quelli ricoverati al ... Leggi su anteprima24

