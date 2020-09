Colleferro: Meloni, 'da sinistra non solidarietà ma cinismo e odio contro di noi' (Di giovedì 10 settembre 2020) Roma, 10 set. (Adnkronos) - "Sono totalmente scioccata dalla vicenda in sè, perchè vedere un ragazzo che muore così a 21 anni non riesci a farci i conti. E da questa incapacità di una certa Italia di avere pietà". Lo ha affermato Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, ospite della puntata di 'Dritto e rovescio' in onda questa sera, a proposito dell'uccisione di Willy Monteiro Duarte. "Ci sono stati un sacco di esponenti della sinistra, politica e non, che in questi giorni -ha aggiunto la leader di Fdi- non hanno espresso neanche una parola di solidarietà nei confronti della famiglia di questo ragazzo, ma che stanno usando la sua morte per fare campagna elettorale, con un cinismo, con una freddezza che davvero a me spaventano". Leggi su liberoquotidiano

rotre54 : #Colleferro #WillyMonteiro #WillyMonteiroDuarte #10settembre #meloni #salvini Per #Bizzarri , @ivanscalfarotto &… - Gabriel12349955 : Tg4: questa jebral è se non erro una giornalista negra di sinistra che in maniera oscena e violenta accusa Salvini… - deustronzio : RT @Libero_official: Le sconcertanti dichiarazioni di padre Zanotelli sull'omicidio di #WillyMonteiro: 'Violenza figlia della predicazione… - laboccadellave4 : RT @Libero_official: Le sconcertanti dichiarazioni di padre Zanotelli sull'omicidio di #WillyMonteiro: 'Violenza figlia della predicazione… - simonebrunello8 : RT @Libero_official: Le sconcertanti dichiarazioni di padre Zanotelli sull'omicidio di #WillyMonteiro: 'Violenza figlia della predicazione… -

Ultime Notizie dalla rete : Colleferro Meloni La Russa contro Morani: "Solo una mente malata fa politica su tragedia"

Alessia Morani, sottosegretario al ministero dello Sviluppo economico del Pd, dovrà rispondere in tribunale per quei messaggi diffusi ieri con i quali ha usato la morte del giovane Willy Monteiro Duar ...

Giorgia Meloni: “La sinistra usa la morte di Willy per attaccare me”

"Quando ho letto la notizia di Colleferro, da madre, sono rimasta scioccata perché non riesco a immaginare cosa provi una madre a vedere il proprio figlio che muore così. Sono rimasta male", ha dichia ...

Alessia Morani, sottosegretario al ministero dello Sviluppo economico del Pd, dovrà rispondere in tribunale per quei messaggi diffusi ieri con i quali ha usato la morte del giovane Willy Monteiro Duar ..."Quando ho letto la notizia di Colleferro, da madre, sono rimasta scioccata perché non riesco a immaginare cosa provi una madre a vedere il proprio figlio che muore così. Sono rimasta male", ha dichia ...