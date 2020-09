Castelli, nascondeva in casa droga e un fucile automatico: in manette pusher 26enne (Di giovedì 10 settembre 2020) Al termine di un’attività antidroga, i Carabinieri della Stazione di Grottaferrata hanno arrestato un ragazzo di 26 anni, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione di arma da guerra e relativo munizionamento. I militari impegnati in un’attività di osservazione, in via 1° Maggio, hanno notato il giovane cedere dello stupefacente ad un acquirente, rimasto ignoto. Bloccato subito dopo è stato perquisito e trovato in possesso di sostanza stupefacente, motivo che ha spinto i militari ad effettuare anche la perquisizione presso l’abitazione del pusher. Nella casa del 26enne i militari hanno rinvenuto un involucro, contenente 23,5 gr. di hashish, 16 dosi di cocaina, per un peso di circa 11 gr., un bilancino di precisione, nonché un ... Leggi su ilcorrieredellacitta

