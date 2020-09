Carlo Alvino difende Aurelio De Laurentiis: “Solo chi non lo conosce può pensare che sia un irresponsabile” (Di giovedì 10 settembre 2020) Carlo Alvino ha commentato la notizia della positività di Aurelio De Laurentiis al Coronavirus. Il giornalista è corso in difesa del presidente ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Solo chi non conosce De Laurentiis può pensare che sia un irresponsabile, io so che è molto attento a questo tema. Nella sua vita ha avuto già qualche problema, superato brillantemente, inoltre ha 72 anni. Non aveva la febbre quando è andato all’Assemblea di Lega. De Laurentiis ha avuto sei controlli della temperatura e tutti e sei i controlli erano al di sotto del 37,5. Il primo l’ha avuto a Capodichino, il secondo a Linate, il terzo all’Hilton per l’assemblea, il quarto all’uscita ... Leggi su calciomercato.napoli

