Calciomercato Juventus, Kean sempre più bianconero (Di giovedì 10 settembre 2020) Durante le sessioni di Calciomercato non c’è mai certezza di nulla, almeno finché non è scritto nero su bianco. Nel caso della Juventus inoltre, le possibilità sono davvero molte. E nella ricerca di una nuova punta per mister Pirlo, sembrerebbero salire di giorno in giorno le quotazioni che vorrebbero un ritorno in bianconero di Moise Kean. Ne è sicuro Tuttosport, il quale scrive che l’attaccante italiano sarebbe spinto sempre più a tornare a vestire il bianconero. Il suo profilo sarebbe ideale, un’alternativa offensiva validissima, che ha già accumulato esperienza internazionale e presenza con la nazionale maggiore. A ciò si unisce la giovane età, essendo un classe 2000, rientrando perfettamente nei ... Leggi su tuttojuve24

Gazzetta_it : Sedici milioni all’anno dalla Juve? #Suarez si arrabbia per le fake news @fcbarcelona #calciomercato - SkySport : Juve-Suarez, i tempi si prolungano: Dzeko è la prima alternativa - DiMarzio : #Juventus, nuovi contatti per Cavani - interliveit : #Inter - 'Don Balon': #Brozovic vuole andare alla #Juventus! - ALeoneFN24 : ????Nuovo scambio con il #ManchesterUnited per la #Juventus? ?? -