Calciomercato Juventus, conferma improvvisa: “Arrivano due attaccanti” (Di giovedì 10 settembre 2020) NEWS Calciomercato Juventus – Annuncio a sorpresa per il Calciomercato della Juventus. I colpi di scena sono davvero all’ordine del giorno in casa bianconera e seguendo quelle che sono tutte le ultime notizie dei movimenti della formazione bianconera sia in entrata che in uscita si prospetta un mese di settembre parecchio movimentato dalle parti della Continassa. Oltre alle cessioni inevitabili, per fare spazio in rosa e alleggerire il monte ingaggi da eventuali esuberi, serviranno però anche nuovi innesti per rifondare la squadra di Andrea Pirlo, desideroso di arrivare al via della nuova stagione con la formazione al gran completo per partire con il botto e non lasciare nulla di intentato. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, Sconcerti assicura: "È ... Leggi su tuttojuve24

