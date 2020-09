Assegno unico ai figli al via da gennaio: chi ne ha diritto (Di giovedì 10 settembre 2020) Assegno unico ai figli, la misura è stata approvata dalla Camera e ora si attende il via libera del Senato, ma restano dubbi sui fondi Assegno figli a carico, si parte da gennaio con un’erogazione per ogni figlio minore, ma non solo: dal settimo mese di gravidanza fino ai ventuno anni d’età e non solo per i lavoratori dipendenti. Nelle misura rientrano anche i liberi professionisti, gli autonomi e i disoccupati. Il disegno di legge ha incassato l’ok dalla Camera dei Deputati lo scorso 21 luglio con il sì trasversale tra maggioranza e opposizione. Ora il testo passa al vaglio del Senato, ma restano dubbi sulle coperture finanziarie di una legge che sarebbe fondamentale per le famiglie ... Leggi su bloglive

