1 minuto in Borsa 10 settembre 2020 (Di giovedì 10 settembre 2020) (TeleBorsa) – Seduta invariata per Piazza Affari, mentre si muovono in calo le principali Borse europee. Si distinguono a Piazza Affari il settore beni industriali (+1,14%). Nel listino, troviamo tra i più venduti il settore viaggi e intrattenimento (-1,46%). Tra i principali cambi, seduta in lieve rialzo per l’Euro/Dollaro USA, che avanza a quota 1,18. Tra le variabili macroeconomiche di maggior peso, in Italia annunciata la Produzione industriale pari a 7,4%. In Francia, lo stesso dato si attesta su 3,8%. È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l’annuncio sia dei Prezzi alla Produzione, che delle Scorte di Petrolio. Attesa una partenza negativa per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 si muove in ribasso, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che scambia a 11.336,75 punti. Leggi su quifinanza

