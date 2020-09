Willy Monteiro, il testimone: “Saltavano sul suo corpo steso in terra e già inerme” (Di mercoledì 9 settembre 2020) Chi ha ucciso Willy Monteiro? Ecco l’ordinanza di arresto. Per il giudice: “I Bianchi e Pincarelli hanno cercato di minimizzare il fatto assegnando la responsabilità a terzi. Per questo devono stare in carcere”. È arrivata l’ordinanza di arresto per l’aggressione di Willy Monteiro Duarte: in arresto i fratelli Gabriele e Marco Bianchi, Mario Pincarelli e … L'articolo Willy Monteiro, il testimone: “Saltavano sul suo corpo steso in terra e già inerme” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Ultime Notizie dalla rete : Willy Monteiro Willy Monteiro, così è stato ucciso: «Saltavano sul corpo già steso a terra, violenza dei colpi inaudita» Il Messaggero “Lesioni multiple, non solo su torace e addome”: i primi risultati dell’autopsia sul corpo di Willy

Un quadro politraumatico con diverse lesioni sul corpo. Non solamente su torace e addome, ma ovunque. È il primo risultato dell'esame autoptico eseguito all'istituto di medicina legale di Tor Vergata ...

