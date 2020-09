Willy, da uno degli aggressori like a Conte, Renzi e Di Maio. CasaPound: “I sociologi che dicono ora?” (Di mercoledì 9 settembre 2020) Matteo Renzi e Giuseppe Conte e Papa Francesco, l’Unicef e alcune associazioni Lgbtq. E poi grande entusiasmo per il M5S, “preferito” non solo per i suoi esponenti di spicco, come Luigi Di Maio e Virginia Raggi, ma proprio come partito. C’è davvero un po’ tutto tra le preferenze Facebook di uno dei quattro di Artena, quel Francesco Belleggia attualmente indicato dagli inquirenti come autore del calcio che avrebbe ucciso Willy Moteiro Duarte. E, al netto di un like a Matteo Salvini, pare che molto appartenga all’area e all’immaginario incarnati dal governo giallo-rosso. Come la mettiamo? Il profilo della “banda” di Artena A prendere per buoni i filtri usati fin qui da alcuni “eminenti” osservatori, non ci dovrebbero essere grossi ... Leggi su secoloditalia

AmorosoOF : C’è poco da dire e poco da fare quando a parlare è l’ignoranza, l’odio, la cattiveria... Ma cosa stiamo diventando?… - chetempochefa : Uno dei familiari degli arrestati per l’omicidio di Willy: 'In fin dei conti cos’hanno fatto? Niente. Hanno solo uc… - PieroPelu : Willy è stato ucciso a calci e pugni da uno squadrone della morte sabato notte mentre si divertiva con gli amici. W… - MikiTheUnicorn_ : RT @_VeronicaG: Ma voi vi immaginate il circo mediatico se l’omicidio di Willy Monteiro Duarte fosse avvenuto a parti inverse? Cioè se 4 ne… - Terry79719069 : RT @SecolodItalia1: Willy, da uno degli aggressori like a Conte, Renzi e Di Maio. CasaPound: “I sociologi che dicono ora?” -