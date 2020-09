Utah, 13enne autistico ha una crisi: la polizia gli spara. Ricoverato in ospedale, è gravissimo (Di mercoledì 9 settembre 2020) L’immagine diffusa dalla madre lo mostra con gli occhi chiusi e un sondino nel naso. Coperto di cerotti e con un asciugamano sulla fronte. Linden Cameron, ragazzo autistico di 13 anni, è finito su un letto d’ospedale in gravi condizioni dopo essere stato colpito diverse volte dai colpi d’arma da fuoco degli agenti. Un altro caso che scuote gli Stati Uniti – dopo quelli di George Floyd e Jacob Blake – e che questa volta avviene nella capitale dello Utah, Salt Lake City. Golda Barton called 911 for help with her 13-year-old son, Linden Cameron, who was experiencing a mental health crisis. Instead, Salt Lake City police arrived and shot him repeatedly. “He’s a small child. Why didn’t you just tackle him? … He’s a baby.” ... Leggi su ilfattoquotidiano

