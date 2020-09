Us Open 2020, Carreno Busta elimina Shapovalov al quinto set e accede in semifinale (Di mercoledì 9 settembre 2020) Pablo Carreno Busta continua a sbalordire. Lo spagnolo, già semifinalista Slam, torna a giocarsi l’approdo in una finale grazie alla vittoria contro Denis Shapovalov nei quarti di finale degli Us Open 2020. Al termine di una sfida epica e terminata soltanto alle sette del mattino in Italia, il canadese viene sconfitto al quinto set col punteggio di 3-6 7-6(5) 7-6(4) 0-6 6-3: adesso in semifinale per l’iberico c’è l’ostacolo Zverev. Saliscendi di emozioni a Flushing Meadows. Nel primo set il canadese perde immediatamente il servizio nel primo game, ma è abile a trovare subito il controbreak dell’1-1. Nel sesto game l’iberico rischia grosso e deve annullare una palla break, è però solo il preludio a ... Leggi su sportface

Ultime Notizie dalla rete : Open 2020 “WPT Sardegna Open 2020”: al via la magia del grande Padel Formiche.net Osaka-Brady in tv: data, orario e diretta streaming semifinale Us Open 2020

Naomi Osaka e Jennifer Brady daranno vita alla semifinale degli Us Open 2020, ecco data, orario e informazioni sulla diretta tv e streaming dell’incontro. Il match che darà alla vincitrice il pass per ...

Massa Lombarda: La scuola d’arte e mestieri compie 100 anni e festeggia con una mostra al Carmine

Saranno esposte le opere dei principali artisti, insegnanti e allievi che l’hanno frequentata Inaugurazione venerdì 11 settembre alle 18.30 La Scuola comunale d’Arte e Mestieri “Umberto Folli” di Mass ...

