Traffico Roma del 09-09-2020 ore 10:00 (Di mercoledì 9 settembre 2020) Luceverde Roma Buongiorno e ben trovati all’ascolto intenso il Traffico sul tratto Urbano della A24 con code tra via Filippo Fiorentini e la tangenziale est trafficata la stessa tangenziale con code tra via Tiburtina uscita per A24 verso San Giovanni ed ancora tra via delle Valli e via dei Campi Sportivi in direzione dello Stadio Olimpico quelle per Traffico sulla via Flaminia via dei Due Ponti code anche sulla Salaria tra via di Villa Spada e la aeroporto dell’Urbe in direzione della tangenziale est possibili rallentamenti nel quartiere della Vittoria per un incidente in piazza Bainsizza nuovi lavori da questa mattina in centro in via di San Vito con chiusura tra via Pellegrino Rossi via Carlo Alberto in programma una manifestazione per 9:30 in via Molise nei pressi del Ministero dello Sviluppo Economico termine previsto ... Leggi su romadailynews

zener76 : RT @princefaster1: Ieri pomeriggio per fare 16 km ci ho impiegato 1 ora e 25 minuti. Bentornati amici. Lunedì prossimo ci sarà da ridere.… - romadailynews : Traffico Roma del 09-09-2020 ore 10:00: Luceverde Roma Buongiorno e ben trovati all’ascolto… - princefaster1 : Ieri pomeriggio per fare 16 km ci ho impiegato 1 ora e 25 minuti. Bentornati amici. Lunedì prossimo ci sarà da ridere. #traffico #roma - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 09-09-2020 ore 10:00' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - LuceverdeRoma : #Roma #traffico - Grande Raccordo Anulare - Traffico rallentato tra Appia e La Romanina > Esterna #luceverde #Lazio -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 09-09-2020 ore 08:00 RomaDailyNews Sposa completamente ubriaca picchia le sue amiche al matrimonio: interviene la polizia

A 28 anni viene picchiata e umiliata dal compagno, ma non lo denuncia: "Mi fa stare a cuccia" Una giovane di 28 anni è stata soccorsa dopo esser stata picchiata dal compagno, che le ha rotto le costol ...

Operazione IRINI flagship Nave Margottini

Nave Margottini della Marina Militare è da ieri la nuova flagship di Operazione EUNAVFOR MED Irini in sostituzione dell’unità anfibia San Giorgio. Da bordo il Contrammiraglio Ettore Socci, il Force Co ...

A 28 anni viene picchiata e umiliata dal compagno, ma non lo denuncia: "Mi fa stare a cuccia" Una giovane di 28 anni è stata soccorsa dopo esser stata picchiata dal compagno, che le ha rotto le costol ...Nave Margottini della Marina Militare è da ieri la nuova flagship di Operazione EUNAVFOR MED Irini in sostituzione dell’unità anfibia San Giorgio. Da bordo il Contrammiraglio Ettore Socci, il Force Co ...