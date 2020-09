Suarez-Juve, altre conferme: “Accordo raggiunto”. Ecco perché, e ci sono altri indizi… (Di mercoledì 9 settembre 2020) Suarez-Juve, altre conferme arrivano dalla Spagna. E’ il sito Sport ad aggiornare la situazione in merito al sempre più probabile arrivo dell’uruguaiano in bianconero. I buoni rapporti tra i due club (dopo l’operazione Arthur-Pjanic) e la volontà del Pistolero stanno facendo la differenza. In più, il Barcellona non sembrerebbe porre particolari ostacoli per quanto concerne la buonuscita: l’accordo sarebbe simile a quello che ha portato Rakitic al Siviglia, con un prezzo fisso basso e alcuni bonus da aggiungere. Tra il club piemontese e il giocatore invece, sempre secondo quanto rivela Sport, sarebbe stato raggiunto l’accordo sulla base di un biennale con opzione per il terzo anno a 6,5 milioni di euro più bonus. L’ingaggio potrebbe arrivare fino a 10 ... Leggi su calcioweb.eu

