Shock in Usa: la polizia spara ad un tredicenne autistico VIDEO (Di mercoledì 9 settembre 2020) Nuovo Shock in usa: la polizia ha infatti sparato ad un tredicenne autistico. La tragedia è avvenuta a Salt Lake City dove la polizia ha sparato ad un ragazzino tredicenne proprio mentre si trovava nel bel mezzo di una crisi autistica. A dare l'emergenza era stata la madre preoccupata per il figlio che stava avendo …

