Serie B, ecco le date ufficiali: confermato il turno natalizio, si gioca a Pasquetta (Di mercoledì 9 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – L’89a edizione del campionato della Serie BKT inizierà sabato 26 settembre, con un anticipo (che coincide con l’Opening Day) venerdì 25, e si chiuderà venerdì 7 maggio 2021 per permettere la disputa dei playoff e playout primo del ritiro delle nazionali. Si gioca anche a Pasquetta lunedì 5 aprile. confermato il format natalizio, diventato ormai un appuntamento fisso particolarmente apprezzato in termini di spettacolo sportivo e di visibilità: in campo il 27, il 30 dicembre e il 3 gennaio poi si ritornerà in campo il 16. Come richiesto dai presidenti delle società sarà rispettata la sosta nazionali anche visti i numerosi giocatori convocati durante ... Leggi su anteprima24

forumJuventus : ?? Sorteggi Coppa Italia 2020/21 ?? Juve nella parte del tabellone con Milan e Inter ?? - Inter : ?? | CALENDARIO Ecco il calendario completo della @SerieA '20/'21 dei nerazzurri #SerieATIM #NonPrendereImpegni ?? - OfficialASRoma : ?? Ecco la nostra prima giornata di Serie A 2020-21! ?? Affronteremo il Verona in trasferta! #ASRoma - demotivatrice10 : Sento di dover confessare che spesso quando arrivo all'ultima stagione di una serie che amo la lascio lì per settim… - FinFish86 : Ecco qui il Consiglio Letterario Pomeridiano di ieri! Il secondo capitolo della serie The Vincent Boys, che stavolt… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie ecco Netflix: utenti infuriati per le serie tv cancellate, ecco quali sono Tecnoandroid Il “piano segreto” del governo: ecco di cosa stiamo parlando

Nelle ultime ore si è parlato molto del piano del governo per contrastare l'epidemia di coronavirus sul territorio, assemblato già alla fine di febbraio, ma mai reso noto pubblicamente. Quando il Comi ...

OnePlus, niente modello 'T' dopo OnePlus 8 Pro: ecco cosa cambia nei piani

Chi segue l'azienda di Pete Lau sa che OnePlus tende a rilasciare un aggiornamento "T" dei suoi smartphone di punta nella seconda metà di ogni anno. Pare però che la tradizione verrà interrotta nel 20 ...

Nelle ultime ore si è parlato molto del piano del governo per contrastare l'epidemia di coronavirus sul territorio, assemblato già alla fine di febbraio, ma mai reso noto pubblicamente. Quando il Comi ...Chi segue l'azienda di Pete Lau sa che OnePlus tende a rilasciare un aggiornamento "T" dei suoi smartphone di punta nella seconda metà di ogni anno. Pare però che la tradizione verrà interrotta nel 20 ...