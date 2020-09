Scuola, Azzolina: “Niente allarmismi in caso di sospensione” (Di mercoledì 9 settembre 2020) Le scuole riaprono, una dopo l’altra. C’è chi lo ha già fatto in questa settimana, altre regioni hanno dato il via libera a partire dal 14 settembre, altre aspetteranno ancora. La Scuola in ogni caso riparte: con regole nuove, col timore che un test positivo possa far chiudere una classe per diversi giorni, ma con la consapevolezza che questo non debba creare allarmismi. Ne è convinta la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina, che in un discorso alla Camera ha invitato tutti a remare nella stessa direzione, senza cedere al richiamo dell’allarme: “Incentiviamo, per il presente e per il futuro, un’alleanza stabile tra Scuola e sanità, perché la salute e l’istruzione non possono essere viste come interessi contrapposti. Potranno ... Leggi su italiasera

