Salvini aggredito, l'avvertimento del sindaco di Pontassieve sui social: "Persona sgradita" (Di mercoledì 9 settembre 2020) Camicia a brandelli e due rosari strappati. Uno era stato regalato a Matteo Salvini dal parroco di Cava dei Tirreni, l'altro da un frate francescano. È il bilancio dell'aggressione subita dal leader della Lega a Pontassieve, più di 20mila abitanti nella città metropolitana di Firenze, dove la Lega aveva dovuto cambiare all'ultimo minuto perfino il locale scelto per il pranzo con l'ex ministro dell'Interno. Motivo: il proprietario del ristorante “Sunset” era stato bersagliato da minacce e insulti, e quindi era stato costretto ad annullare l'evento perdendo così il lavoro. Il sindaco di Pontassieve, Monica Marini, aveva salutato l'arrivo di Salvini condividendo un post in cui veniva definito “ospite sgradito” in città. ... Leggi su iltempo

