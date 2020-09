Regionali, Sgarbi: “Il voto in Veneto deve essere rimandato” (Di mercoledì 9 settembre 2020) VENEZIA – Le elezioni regionali del Veneto, previste il 20 e 21 settembre, dovrebbero essere rimandate. Ne è convinto il deputato Vittorio Sgarbi, alla luce del fatto che il candidato alla presidenza per il centrosinistra Arturo Lorenzoni è stato trovato positivo al coronavirus venerdì scorso, e da domenica ha dovuto sospendere anche tutti gli interventi in streaming in quanto è stato ricoverato nel reparto malattie infettive dell’Ospedale di Padova. Leggi su dire

News24Italy : #«Bisogna sospendere le elezioni regionali in Veneto»: è Sgarbi-show a Padova - nuova_venezia : Sgarbi su Lorenzoni ricoverato: «Le elezioni regionali in Veneto andrebbero sospese» - padovaoggi : ?@VittorioSgarbi? :”Sospendiamo le elezioni in Veneto”. #regionali2020 -

Ultime Notizie dalla rete : Regionali Sgarbi «Bisogna sospendere le elezioni regionali in Veneto»: è Sgarbi-show a Padova PadovaOggi Siracusa, il Caravaggio sulla strada verso Roma: le reazioni della politica

La tela “Il Seppellimento di Santa Lucia” di Caravaggio ha lasciato Siracusa. Il dipinto stamattina è stato prelevato dalla chiesa di Santa Lucia alla Badia ed è già in strada verso Roma. Si concretiz ...

Baricco inaugura il Festival della Bellezza in Arena: "Sul tempo e sull’amore"

Alessandro Baricco con la lectio “Sul tempo e sull’amore” inaugura venerdì 11 settembre (ore 18.30) Arena Agorà, un progetto ideato dal Festival della Bellezza con Arena di Verona. Per la prima volta ...

La tela “Il Seppellimento di Santa Lucia” di Caravaggio ha lasciato Siracusa. Il dipinto stamattina è stato prelevato dalla chiesa di Santa Lucia alla Badia ed è già in strada verso Roma. Si concretiz ...Alessandro Baricco con la lectio “Sul tempo e sull’amore” inaugura venerdì 11 settembre (ore 18.30) Arena Agorà, un progetto ideato dal Festival della Bellezza con Arena di Verona. Per la prima volta ...