Pregliasco: “La reazione avversa al vaccino è un’infiammazione del midollo spinale” (Di mercoledì 9 settembre 2020) “È un’infiammazione del midollo spinale”, la “seria potenziale reazione avversa” manifestata da un paziente che si era sottoposto alla sperimentazione di AstraZeneca. Per questo l’azienda biofarmaceutica ha deciso di sospendere tutti i test clinici sul vaccino per il coronavirus che sta sviluppando con l’Università di Oxford. “È un’infiammazione del midollo spinale”, spiega ad HuffPost il virologo Fabrizio Pregliasco, dell’Università di Milano. “Non una cosa banale - fa notare - può comportare conseguenze anche piuttosto pesanti”. Paresi, per esempio, “che potrebbero essere anche temporanee”, puntualizza Pregliasco. Ora, però, si deve ... Leggi su huffingtonpost

Enzo51387079 : Pregliasco la mia vicina ha preso il covid, lei è asintomatica senza nessun sintomo, dopo ben 3 tamponi positivi e… - LukeYellow46 : RT @valy_s: È settembre... e come ampiamente previsto, inizia la “seconda ondata” (di #LaPD7) -sanitaria: Ottoemezzo: #Galli DiMartedì: #Ca… - Umile47772941 : RT @valy_s: È settembre... e come ampiamente previsto, inizia la “seconda ondata” (di #LaPD7) -sanitaria: Ottoemezzo: #Galli DiMartedì: #Ca… - marcuspascal1 : RT @valy_s: È settembre... e come ampiamente previsto, inizia la “seconda ondata” (di #LaPD7) -sanitaria: Ottoemezzo: #Galli DiMartedì: #Ca… - haStatoNESSUNO : RT @valy_s: È settembre... e come ampiamente previsto, inizia la “seconda ondata” (di #LaPD7) -sanitaria: Ottoemezzo: #Galli DiMartedì: #Ca… -

Ultime Notizie dalla rete : Pregliasco “La Coronavirus, il virologo Pregliasco: «In rete ricevo minacce, ma il rischio c’è ancora e dirlo è un mio... Corriere della Sera