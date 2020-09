Pagati per non utilizzare Facebook e Instagram, accade in USA (Di mercoledì 9 settembre 2020) Potrebbe essere il sogno di molti eppure ha uno scopo ben preciso. Non usare Facebook e Instagram per qualche settimana frutterà denaro sonante, una sorte di ricompensa per alcuni iscritti alla piattaforma. Il programma in questione sta per essere ufficializzato negli USA e ha a che fare con le prossime elezioni per la presidenza degli Stati Uniti. Capiamo esattamente cosa bolle in pentola oltreoceano e anche perché. In pratica, un nutrito gruppo di utenti iscritti a Facebook e anche ad Instagram saranno invitati a non utilizzare più i loro social network preferiti da adesso e fino a novembre. Il termine ultimo per il blocco scatta il giorno successivo alla tornata elettorale in cui si deciderà la massima carica alla Casa Bianca. Il campione di persone interessate al ... Leggi su optimagazine

wordweb81 : Pagati per non utilizzare #Facebook e #Instagram, accade in USA - Serafin35214639 : RT @MinutemanItaly: 45 milioni per banchi scuola da una ditta fantasma con un dipendente e 350 milioni pagati per un vaccino che sta già da… - svirgola2 : @PMO_W @umanesimo @IlGrilloparl non penso possa esser coatto, o che possano imporlo a delle categorie (tranne in di… - PietroButera2 : @matteosalvinimi In genere non gli si avvicina neanche una mosca, con tutti gli statali pagati dagli italiani per f… - hugharreh : @fedsisvapor Ahhhh ora ho riletto la frase AHAHA pensavo che “penati” fosse un typo per “pagati” lol my bad soz -

Ultime Notizie dalla rete : Pagati per Pagati per viaggiare: cercasi giovani per nuovo show di Gordon Ramsey InvestireOggi.it Roma, è battaglia sul regolamento degli orti urbani

Il regolamento della discordia. Il Campidoglio vara le nuove norme per gli orti urbani e le gira ai municipi prima del voto in aula. Ma è polemica. E dal minisindaco dell'VIII Amedeo Ciaccheri arriva ...

Chiara Carminati, a Mantova portiamo la poesia dove non c'è

(dell'inviata Mauretta Capuano) (ANSA) - MANTOVA, 09 SET - "Solo i poeti ritornano nel luogo dove non hanno mai vissuto". E' la scritta, che riprende un verso di Miguel Angel Arcas, sul "Furgone Poeti ...

Il regolamento della discordia. Il Campidoglio vara le nuove norme per gli orti urbani e le gira ai municipi prima del voto in aula. Ma è polemica. E dal minisindaco dell'VIII Amedeo Ciaccheri arriva ...(dell'inviata Mauretta Capuano) (ANSA) - MANTOVA, 09 SET - "Solo i poeti ritornano nel luogo dove non hanno mai vissuto". E' la scritta, che riprende un verso di Miguel Angel Arcas, sul "Furgone Poeti ...