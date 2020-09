Omicidio Colleferro, l’amico di Willy smentisce il Corriere: “Non ho mai rilasciato interviste” (Di mercoledì 9 settembre 2020) Roma, 9 set – Sull’atroce assassinio di Willy Monteiro Duarte, ammazzato a calci e pugni durante una rissa, si stanno versando fiumi di inchiostro, molto spesso in cattiva fede; basti pensare alla vergognosa strumentalizzazione delle origini capoverdiane di Willy, subito utilizzate della stampa mainstream per mettere sul banco degli imputati il presunto «fascismo» dei carnefici del 21enne – e perché no, gridare all’«emergenza nera», invocando la chiusura di tutte le palestre di arti marziali, bollandole come fucine di odio e razzismo (nonostante gli inquirenti abbiano già escluso il movente razziale). L’intervista Nel fiume di ricostruzioni, speculazioni, commenti, è spuntata pure quella che si poteva ritenere una testimonianza di prima mano, solida, pubblicata dal ... Leggi su ilprimatonazionale

