' Niente asili nido per i figli dei medici' | caos a Pisa

Rossi: "Odioso aspetto discriminatorio" "Leggo che a Pisa i figli del personale che opera in sanità sarebbero non graditi negli asili nido. Non posso credere che questa sia un'iniziativa del Comune ...

A Pisa al nido comunale 'I Passi' figli di medici, infermieri e operatori sanitari in prima contro il Covid-19 non possono entrare. Alcuni genitori sono stati chiamati dal personale della struttura e ...

Montebelluna, mamma della sposa positiva al Covid: quarantena per gli invitati

I casi di positività continuano nella Marca: contagiata anche una maestra del nido, bimba di 3 anni contrae il virus a un corso dall’insegnante di inglese TREVISO. L’altare addobbato, il vestito bianc ...

