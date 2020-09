Municipio XI, Fdi: per mesi lockdown va azzerato canoni associazioni (Di mercoledì 9 settembre 2020) Roma – “Siamo nettamente contrari alla decisione degli uffici del Municipio XI di voler chiedere alle associazioni sportive che gestiscono i centri sportivi municipali, il pagamento dei canoni mensili arretrati per i mesi di inattivita’ durante il lockdown, subordinando inoltre il rinnovo delle concessioni al pagamento degli arretrati.” “Il paese e’ stato chiuso per mesi e tutte le attivita’ sono state bloccate, quindi perche’ le associazioni dovrebbero pagare canoni per degli spazi comunali che non hanno potuto utilizzare? Abbiamo gia’ ribadito la nostra contrarieta’ attraverso il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia in Assemblea Capitolina e non solo ma abbiamo chiesto ... Leggi su romadailynews

