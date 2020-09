Misteriosa scoperta in mare: nave di 400 anni in perfette condizioni (Di mercoledì 9 settembre 2020) Un’enorme nave affondata ben 400 anni fa nel Mar Baltico è stata casualmente ritrovata in ottimo stato di conservazione. Un’imponente nave imperiale è stata trovata in condizioni quasi perfette nonostante abbia trascorso quasi 400 anni sott’acqua a seguito di un misterioso affondamento. Si tratta di un fluyt, un tipo di imbarcazione che fu la chiave … Leggi su viagginews

Misteriosa scoperta in mare: nave di 400 anni in perfette condizioni

Un’enorme nave affondata ben 400 anni fa nel Mar Baltico è stata casualmente ritrovata in ottimo stato di conservazione. Un’imponente nave imperiale è stata trovata in condizioni quasi perfette nonost ...

