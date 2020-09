Martin Castrogiovanni Si Sposa! Ecco La Fortunata! (Di mercoledì 9 settembre 2020) Martin Castrogiovanni, ex concorrente di Ballando con le Stelle e giudice di Tu Si Que Vales convolerà presto a nozze! Ecco chi è la fortunata che ha rapito il suo cuore ed è riuscita a portarlo all’altare. Fiori d’arancio per Martin Castrogiovanni: l’ex concorrente di “Ballando con le Stelle 2017”, nonché attuale conduttore di “Tu si que vales”, si sposerà presto con Daniela Marzulli, la sua nuova fidanzata. A dare il lieto annuncio è stato il magazine DiPiù TV, che nel suo ultimo numero, uscito in questi giorni in edicola, ha pubblicato le immagini delle pubblicazioni di Martin Castrogiovanni e Daniela Marzulli, apparse sulla bacheca del comune di Roma. Raggiunto dalla rivista, ... Leggi su gossipnews.tv

