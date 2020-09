Lotta ai furti nella Capitale, controlli a tappeto dei Carabinieri: 9 arresti, ecco tutte le operazioni (Di mercoledì 9 settembre 2020) Prosegue l’attività di monitoraggio dei Carabinieri della Compagnia Roma Centro nel centro storico della Capitale, finalizzata al contrasto dell’abusivismo commerciale, del degrado, e di ogni forma di illegalità. Il bilancio dei controlli nelle ultime 48 ore è di 9 persone arrestate e 4 venditori ambulanti abusivi sanzionati. ecco tutte le operazioni I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Centro hanno arrestato due nomadi, di 20 e 22 anni, già note alle forze dell’ordine, bloccate appena dopo essere uscite da un condominio in via Appia Nuova. Le giovani sono state trovate in possesso di arnesi da scasso e la successiva ispezione all’interno dello stabile ha permesso di accertare che le ladre si ... Leggi su ilcorrieredellacitta

