L’ostacolo che separa Susanna Ceccardi dalla vittoria in Toscana

Qualche giorno fa i sondaggi del Sole e del Corriere raccontavano che tra Susanna Ceccardi e Eugenio Giani c'erano pochi punti di scarto. Oggi Ernesto Ferrara su Repubblica spiega che tra i leghisti però c'è la consapevolezza che senza la conquista di Firenze la vittoria in Toscana sarà molto difficile: «Ma lo sai che la Susanna ha fatto colpo pure sulla Cisl? Se recuperiamo a Firenze stavolta ce la facciamo», confabulano gli strateghi leghisti nel retropalco di piazza del Duomo a Pistoia, dove alle 15 è atteso Matteo Salvini. Le casse sparano "Notti magiche", nella folla di 500 persone un militante osserva che «ci vorrebbe proprio una magia per vincere». E davvero non ha torto perché più di un sondaggio ha ...

