Liguria, 51 nuovi positivi e 98 in ospedale. Alla Finanza i documenti sul cluster della Spezia (Di mercoledì 9 settembre 2020) Salgono a 1579 i decessi da inizio emergenza: oggi è morta una persona di 94 anni, sempre a Sarzana Leggi su ilsecoloxix

