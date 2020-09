Incidente al cantiere edile: muore un 74enne (Di mercoledì 9 settembre 2020) È accaduto nel tardo ieri pomeriggio. L'anziano, trasportato dal 118 all'ospedale di Nola , è deceduto per le gravi lesioni riportate a seguito della caduta da un'impalcatura. Accertamenti in corso da ... Leggi su avellinotoday

