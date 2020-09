Ignazio Moser sfila a Venezia, Cecilia lo aspetta sui monti (Di mercoledì 9 settembre 2020) Sbarca al Lido di Venezia più bello che mai e la domanda che attanaglia le fan di Ignazio Moser è una sola: è tornato insieme a Cecilia Rodriguez? Lo sportivo arriva alla Mostra del Cinema a qualche giorno di distanza dalla (ex?) fidanzata in una specie di staffetta di sexitudine. Lei era apparsa splendida e stellare, lui è raggiante e intrigante. Settimana scorsa i due sono stati beccati insieme a cena, poi si sono ritrovati sui monti. Ora la sorella di Belen lo attende al rientro dalla laguna? A Venezia in passerella l’anno scorso ci sono andati insieme come una bellissima e sfavillante coppia, all’edizione 77 della Mostra del Cinema si sono presentati in due occasioni differenti a pochi giorni di distanza: prima lei nel weekend, poi lui a ... Leggi su newscronaca.myblog

