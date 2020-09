Highlights Medvedev-Rublev, Us Open 2020 (VIDEO) (Di mercoledì 9 settembre 2020) Gli Highlights e gli scambi migliori del match tra Daniil Medvedev e Andrej Rublev, quarto di finale degli Us Open 2020. Un match risultato molto più tirato di quanto il punteggio di 7-6(6) 6-3 7-6(5) possa far apparire, soprattutto a causa dei problemi fisici del numero 5 al mondo che, soprattutto all’interno del terzo set, ha iniziato a patire i crampi: con ogni probabilità la storia della contesa sarebbe stata diversa con un eventuale quarto set. Rublev per il resto è riuscito a ricorrere due volte a due tirati tie-break, senza tuttavia avere la meglio. Leggi su sportface

VIDEO Berrettini-Ruud, highlights e sintesi US Open: l'azzurro vince in tre set e vola agli ottavi di finale

Matteo Berrettini ha sconfitto il norvegese Casper Ruud in tre set e si è così qualificato agli ottavi di finale degli US Open 2020. L’azzurro ha trionfato sul cemento di New York in maniera abbastanz ...