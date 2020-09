Formigoni è ai domiciliari ma sabato parteciperà a un comizio per il No al Referendum. Crimi: “Sembra una barzelletta, invece è la triste realtà. L’ennesima ragione per votare Sì” (Di mercoledì 9 settembre 2020) Incredibile ma vero. L’ex governatore lombardo, Roberto Formigoni, attualmente agli arresti domiciliari per scontare la condanna a 5 anni e 10 mesi per corruzione nel processo Maugeri, sabato, in Piazza San Babila a Milano, sarà tra i relatori della maratona “Dieci ore per il No” al Referendum sul taglio dei parlamentari. Lo farà nelle due ore in cui i giudici gli hanno concesso di uscire ogni giorno. Un comizio “inopportuno” per il capogruppo del Movimento 5 Stelle Lombardia, Massimo De Rosa, secondo cui “il condannato Formigoni ha il diritto di pagare per i reati commessi, non certo il dovere di tornare a pontificare in piazza. Soprattutto se si parla di assetti istituzionali e gestione delle risorse ... Leggi su lanotiziagiornale

